Рахимов отреагировал на пропажу часов Смолова в раздевалке стадиона «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал пропажу часов форварда «Краснодара» Фёдора Смолова в раздевалке стадиона «Казань Арена».

«По поводу часов сказали, но я не знаю, что там. Мне сказали, что из клуба никто не заходил туда, там камеры. Ну, слушайте, бывает. У кого-то что-то пропадает. Это нехорошо, но в любом случае мне кажется, что мне не нужно проводить это расследование», — приводит слова Рахимова «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч в Казани завершился со счётом 1:1. «Краснодар» забил ещё один гол на последних минутах, но арбитр Сергей Карасёв отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора. Именно в игре с «Рубином» прервалась победная серия «Краснодара» в РПЛ, которая длилась 11 матчей и около трёх месяцев.