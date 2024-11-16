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Радимов дал совет Соболеву для самореализации в «Зените»

Радимов дал совет Соболеву для самореализации в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об адаптации форварда Александра Соболева в петербургской команде.

«Заметно, что Соболев неуютно себя чувствует в «Зените». Хочется его поддержать. Видно, что над ним довлеет серия без забитых мячей. Но это переламывается только через работу. Ему надо абстрагироваться от всех этих посторонних дел и стычек на поле, сконцентрироваться на том, чтобы забивать мячи и участвовать в атаках «Зенита». Таких примеров очень много. Ему надо не забивать этим голову», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Александр Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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