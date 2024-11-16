Тони Кроос не исключил своего возвращения в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном возвращении в клуб.

«Учитывая мою близость с «Реалом», я никогда не стану исключать возможности заняться чем-то в клубе в будущем. Наши отношения с «Реалом» всегда будут особенными», — сказал Кроос в подкасте Eindach mal Luppen.

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе мадридского «Реала» Кроос выступал с 2014 по 2024 год. Хавбек шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.

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