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Аршавин заявил, что Чалов мог оформить пента-трик в матче со сборной Брунея

Аршавин заявил, что Чалов мог оформить пента-трик в матче со сборной Брунея
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал выступление форварда греческого ПАОКа Фёдора Чалова за сборную России в матче с Брунеем (11:0). Чалов вышел в основном составе и был заменён на 60-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Я бы обратил внимание на Чалова. Говорят, что у него не идёт игра, и это оправдалось. Он мог забить пять мячей, но присутствовала неуверенность. Видимо, тонус потерян», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Суммарно в ПАОКе Фёдор Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах. Действующее соглашение россиянина с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее Фёдор выступал за московский ЦСКА.

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