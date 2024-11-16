Сборная Косова отказалась доигрывать матч с Румынией в Лиге Наций из-за провокаций

Игроки сборной Косова отказались доигрывать матч Лиги наций с Румынией, который проходил в ночь с 15 на 16 ноября в румынском Бухаресте.

Матч до сих пор приостановлен до дальнейшего уведомления из-за политических событий.

Инцидент произошёл в компенсированное время ко второму тайма при счёте 0:0. До этого на поле произошёл конфликт между румыном Денисом Алибеком и игроком Косова Альбионом Ррахмани, переросшим в стычку между игроками обеих команд.

Гости жаловались на просербские скандирования на трибунах, а также на то, что болельщики бросали посторонние предметы в голкипера гостей Арианета Мурича.

Сообщалось также о сербском флаге на трибунах. Интернер-паблик «Kosovo Football» со ссылкой на журналиста Арлинда Садику утверждает, что румынские фанаты скандировали по ходу «Сербия, Сербия!». В итоге встреча так и не была доиграна.

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