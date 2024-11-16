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Криштиану Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере

Криштиану Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче Лиги наций со сборной Польши (5:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Леау – 59'     2:0 Роналду – 72'     3:0 Фернандеш – 80'     4:0 Нету – 83'     5:0 Роналду – 87'     5:1 Марчук – 88'    

На 72-й минуте португалец реализовал пенальти. Он сделал счёт 2:0 в пользу своей команды. Потом он забил на 87-й минуте встречи, на этот раз уже с игры. В активе звезды футбола также результативная передача.

Для Роналду это 134-й и 135-й голы за национальную команду. За всю карьеру теперь он забил 910 мячей.

Ещё по голу в составе сборной Португалии в этом матче забили Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. Единственный мяч в составе гостей забил защитник Доминик Марчук.

После пяти туров группового этапа сборная Португалии набрала 13 очков и занимает первое место. Польша заработала четыре очка и располагается на третьей строчке.

Звёздные «ветераны» Евро-2024

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