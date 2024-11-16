Криштиану Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче Лиги наций со сборной Польши (5:1).

На 72-й минуте португалец реализовал пенальти. Он сделал счёт 2:0 в пользу своей команды. Потом он забил на 87-й минуте встречи, на этот раз уже с игры. В активе звезды футбола также результативная передача.

Для Роналду это 134-й и 135-й голы за национальную команду. За всю карьеру теперь он забил 910 мячей.

Ещё по голу в составе сборной Португалии в этом матче забили Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. Единственный мяч в составе гостей забил защитник Доминик Марчук.

После пяти туров группового этапа сборная Португалии набрала 13 очков и занимает первое место. Польша заработала четыре очка и располагается на третьей строчке.

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