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Родри сделал выбор между «Барселоной» и «Реалом» в контексте своего нового клуба

Родри сделал выбор между «Барселоной» и «Реалом» в контексте своего нового клуба
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Обладатель «Золотого мяча» — 2023/2024 Родри предпочитает переход в «Барселону», а не в «Реал», сообщает El Nacional.

28-летний испанец рассматривает возможность трансфера из «Манчестер Сити» после завершения сезона. На решение Родри влияют многие факторы, в частности возможный уход Хосепа Гвардиолы, возможные санкции клуба со стороны АПЛ и желание получить новый вызов в карьере.

Родри хочет вернуться в родную Ла Лигу, а оба гранда чемпионата заинтересованы в подписании игрока. Сам Родри уже сделал свой выбор, и, если он покинет «Манчестер Сити», он хотел бы перейти в «Барселону». Испанец считает, что стиль игры каталонцев больше подходит ему, и сейчас этот проект больше ему нравится. Кроме этого, переход в «Реал» был бы предательством по отношению к «Атлетико», в котором Родри начинал карьеру.

В этом сезоне Родри провёл три игры, а затем получил травму крестообразной связки колена.

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