Тренер сборной Украины Ребров высказался о Хвиче Кварацхелии перед матчем с Грузией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался на пресс-конференции про лидера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию в преддверии матча в рамках 5-го тура Лиги наций.

— Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?

– Как пытались останавливать и в первой игре. Я не знаю, на какой позиции будет играть Хвича. Я очень уважаю этого игрока. У нас свой план.

Я считаю, что в сборной Грузии высокого уровня игроки линии атаки. Как сказал Миколенко, очень интересно играть против них, но у нас есть свой план на игру, — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Матч Грузия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, в Батуми, начало — в 20:00 мск.

Напомним, сборная Украины за четыре тура группового этапа Лиги наций набрала четыре очка. Она занимает последнюю строчку в таблице квартета 1 Лиги B. Грузия с шестью очками идёт второй.

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