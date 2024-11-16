Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Азербайджан — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Украины Ребров высказался о Хвиче Кварацхелии перед матчем с Грузией

Тренер сборной Украины Ребров высказался о Хвиче Кварацхелии перед матчем с Грузией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался на пресс-конференции про лидера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию в преддверии матча в рамках 5-го тура Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?

– Как пытались останавливать и в первой игре. Я не знаю, на какой позиции будет играть Хвича. Я очень уважаю этого игрока. У нас свой план.

Я считаю, что в сборной Грузии высокого уровня игроки линии атаки. Как сказал Миколенко, очень интересно играть против них, но у нас есть свой план на игру, — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Матч Грузия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, в Батуми, начало — в 20:00 мск.

Напомним, сборная Украины за четыре тура группового этапа Лиги наций набрала четыре очка. Она занимает последнюю строчку в таблице квартета 1 Лиги B. Грузия с шестью очками идёт второй.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф

Материалы по теме
Грузия — Украина. Кварацхелия сдержит Мудрика в Батуми
Грузия — Украина. Кварацхелия сдержит Мудрика в Батуми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android