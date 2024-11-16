Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября

Сегодня, 15 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 16 ноября:

17:00 мск. Азербайджан — Эстония;

20:00 мск. Турция — Уэльс;

20:00 мск. Черногория — Исландия;

20:00 мск. Грузия — Украина;

20:00 мск. Андорра — Молдавия;

22:45 мск. Нидерланды — Венгрия;

22:45 мск. Германия — Босния и Герцеговина;

22:45 мск. Албания — Чехия;

22:45 мск. Швеция — Словакия.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: