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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября
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Сегодня, 15 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 16 ноября:

  • 17:00 мск. Азербайджан — Эстония;
  • 20:00 мск. Турция — Уэльс;
  • 20:00 мск. Черногория — Исландия;
  • 20:00 мск. Грузия — Украина;
  • 20:00 мск. Андорра — Молдавия;
  • 22:45 мск. Нидерланды — Венгрия;
  • 22:45 мск. Германия — Босния и Герцеговина;
  • 22:45 мск. Албания — Чехия;
  • 22:45 мск. Швеция — Словакия.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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