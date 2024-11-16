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16 ноября главные новости спорта, НБА, НХЛ, Майк Тайсон, Джейк Пол, Александр Овечкин, теннис, Итоговый, Лига наций

Роналду оформил дубль за сборную, Ничушкин вернулся в НХЛ. Главное к утру
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Португальский форвард Криштиану Роналду отметился дублем и ассистом в матче Лиги наций с Польшей и помог своей команде разгромить соперника со счётом 5:1, российский нападающий Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после полугодичной дисквалификации, легендарный боксёр Майк Тайсон уступил Джейку Полу в их поединке в США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Польшу в матче Лиги наций.
  2. Валерий Ничушкин вернулся в НХЛ после полугодового отстранения от матчей.
  3. Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей после 8 раундов.
  4. Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в матче Итогового чемпионата ATP — 2024.
  5. Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо». У Коваленко — гол.
  6. Овечкин сократил отставание от Бурка до 9 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
  7. «Лейкерс» победили «Сан-Антонио» в НБА, у Леброна Джеймса — четвёртый трипл-дабл подряд.
  8. Сборная Косова отказалась доигрывать матч с Румынией в Лиге наций из-за провокаций.
  9. Родри сделал выбор между «Барселоной» и «Реалом» в контексте своего нового клуба.
  10. «Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба.
  11. «Лион» дисквалифицировали, клуб могут понизить вне зависимости от результатов сезона.

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