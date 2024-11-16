Роналду оформил дубль за сборную, Ничушкин вернулся в НХЛ. Главное к утру

Португальский форвард Криштиану Роналду отметился дублем и ассистом в матче Лиги наций с Польшей и помог своей команде разгромить соперника со счётом 5:1, российский нападающий Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после полугодичной дисквалификации, легендарный боксёр Майк Тайсон уступил Джейку Полу в их поединке в США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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