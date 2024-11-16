Роналду оформил дубль за сборную, Ничушкин вернулся в НХЛ. Главное к утру
Португальский форвард Криштиану Роналду отметился дублем и ассистом в матче Лиги наций с Польшей и помог своей команде разгромить соперника со счётом 5:1, российский нападающий Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» после полугодичной дисквалификации, легендарный боксёр Майк Тайсон уступил Джейку Полу в их поединке в США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Польшу в матче Лиги наций.
- Валерий Ничушкин вернулся в НХЛ после полугодового отстранения от матчей.
- Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей после 8 раундов.
- Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в матче Итогового чемпионата ATP — 2024.
- Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Колорадо». У Коваленко — гол.
- Овечкин сократил отставание от Бурка до 9 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
- «Лейкерс» победили «Сан-Антонио» в НБА, у Леброна Джеймса — четвёртый трипл-дабл подряд.
- Сборная Косова отказалась доигрывать матч с Румынией в Лиге наций из-за провокаций.
- Родри сделал выбор между «Барселоной» и «Реалом» в контексте своего нового клуба.
- «Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба.
- «Лион» дисквалифицировали, клуб могут понизить вне зависимости от результатов сезона.
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