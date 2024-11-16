Защитник сборной России Пальцев: с Брунеем была цель побить рекорд матча с Сан-Марино

Защитник сборной России Валентин Пальцев прокомментировал итоги товарищеского матча между командами России и Брунея (11:0).
«Знал про рекорд сборной России в матче с Сан-Марино. Была цель побить его в матче с Брунеем. Но в команде никак это не обговаривалось и не обшучивалось. Мы достаточно серьёзно подходили к этой игре, поэтому хотели забивать больше. Установка Карпина — реализовывать свои моменты и не допускать их у своих ворот», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, на встрече сборных российская команда установила рекорд по количеству забитых голов. До этого Россия забивала максимум девять мячей в одной встрече. Это произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
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