Защитник сборной России Пальцев: с Брунеем была цель побить рекорд матча с Сан-Марино

Защитник сборной России Валентин Пальцев прокомментировал итоги товарищеского матча между командами России и Брунея (11:0).

«Знал про рекорд сборной России в матче с Сан-Марино. Была цель побить его в матче с Брунеем. Но в команде никак это не обговаривалось и не обшучивалось. Мы достаточно серьёзно подходили к этой игре, поэтому хотели забивать больше. Установка Карпина — реализовывать свои моменты и не допускать их у своих ворот», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на встрече сборных российская команда установила рекорд по количеству забитых голов. До этого Россия забивала максимум девять мячей в одной встрече. Это произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.