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Защитник сборной России Пальцев: с Брунеем была цель побить рекорд матча с Сан-Марино

Защитник сборной России Пальцев: с Брунеем была цель побить рекорд матча с Сан-Марино
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Защитник сборной России Валентин Пальцев прокомментировал итоги товарищеского матча между командами России и Брунея (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Знал про рекорд сборной России в матче с Сан-Марино. Была цель побить его в матче с Брунеем. Но в команде никак это не обговаривалось и не обшучивалось. Мы достаточно серьёзно подходили к этой игре, поэтому хотели забивать больше. Установка Карпина — реализовывать свои моменты и не допускать их у своих ворот», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на встрече сборных российская команда установила рекорд по количеству забитых голов. До этого Россия забивала максимум девять мячей в одной встрече. Это произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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