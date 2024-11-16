Роналду отреагировал на разгромную победу Португалии в матче Лиги наций с Польшей
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после минувшего матча 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Польшей (5:1). В следующем туре Португалия встретится с Хорватией (18 ноября).
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Леау – 59' 2:0 Роналду – 72' 3:0 Фернандеш – 80' 4:0 Нету – 83' 5:0 Роналду – 87' 5:1 Марчук – 88'
«Непобедимые на пути к четвертьфиналу!» — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.
39-летний футболист отметился двумя голами и результативной передачей в этой игре.
После пяти туров группового этапа сборная Португалии набрала 13 очков и занимает первое место. Польша заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Хорватии (семь очков) и Шотландии (четыре очка).
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