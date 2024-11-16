«ПСЖ» возобновил интерес к Хвиче Кварацхелии — La Gazzetta dello Sport

«ПСЖ» активизировал интерес к 23-летнему крайнему нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике является большим поклонником грузинского футболиста и видит в нём игрока, способного усилить левый фланг атаки команды. При этом «Наполи» намерен сохранить Кварацхелию в клубе, однако на текущий момент есть трудности с продлением контракта нападающего, так как стороны не могут договориться о сумме отступных.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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