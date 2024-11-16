Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Черногория — Исландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 19-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 19-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, стартует 19-й тур Мелбет Первой лиги (ФНЛ). Всего в его рамках запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием тура:

16 ноября, суббота:

13:00 мск. «Уфа» — «Сокол»;
15:00 мск. «Алания» — «Ротор»;
16:00 мск. «Урал» — «Енисей»;
17:00 мск. «КАМАЗ» — «Балтика»;
18:00 мск. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула.

17 ноября, воскресенье:

08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва;
15:00 мск. «Шинник» — «Чайка»;
17:00 мск. «Тюмень» — «Сочи»;
19:30 мск. «Родина» — «Черноморец».

Напомним, сейчас лидером турнирной таблицы является московское «Торпедо». В активе у команды 36 очков. На втором месте расположилась «Балтика» с аналогичным количеством очков. На третьем — «Урал» с 30 очками в активе.

Календарь Первой лиги (ФНЛ)
Турнирная таблица Первой лиги (ФНЛ)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android