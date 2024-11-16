Расписание матчей 19-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 16 ноября, стартует 19-й тур Мелбет Первой лиги (ФНЛ). Всего в его рамках запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием тура:

16 ноября, суббота:

13:00 мск. «Уфа» — «Сокол»;

15:00 мск. «Алания» — «Ротор»;

16:00 мск. «Урал» — «Енисей»;

17:00 мск. «КАМАЗ» — «Балтика»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула.

17 ноября, воскресенье:

08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва;

15:00 мск. «Шинник» — «Чайка»;

17:00 мск. «Тюмень» — «Сочи»;

19:30 мск. «Родина» — «Черноморец».

Напомним, сейчас лидером турнирной таблицы является московское «Торпедо». В активе у команды 36 очков. На втором месте расположилась «Балтика» с аналогичным количеством очков. На третьем — «Урал» с 30 очками в активе.