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Эсекьель Барко — лидер первого круга РПЛ по количеству удачных обводок

Эсекьель Барко — лидер первого круга РПЛ по количеству удачных обводок
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Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко является лидером первого круга Российской Премьер-Лиги по количеству удачных обводок. Об этом информирует телеграм-канал РУСТАТ.

Согласно данным источника, аргентинский футболист провёл на поле 1350 минут и совершил 70 удачных обводок. Ближайшими преследователями Барко являются вингер «Спартака» Тео Бонгонда и нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев, совершившие по 61 удачной обводке.

Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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