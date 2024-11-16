Соболев — об игре с «Фенербахче»: кайф! Очень скучаем по таким матчам

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал прошедший товарищеский матч сине-бело-голубых с турецким «Фенербахче» (1:2).

«Кайф просто! Очень скучаем по таким матчам. В первом тайме матча с «Фенербахче» бегал, смотрел на время и думал: «Блин, хоть бы это продолжалось как можно дольше». Хочется играть такие игры как можно чаще, атмосфера на стадионе — просто фантастика», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.