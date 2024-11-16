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Соболев — об игре с «Фенербахче»: кайф! Очень скучаем по таким матчам

Соболев — об игре с «Фенербахче»: кайф! Очень скучаем по таким матчам
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал прошедший товарищеский матч сине-бело-голубых с турецким «Фенербахче» (1:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Кайф просто! Очень скучаем по таким матчам. В первом тайме матча с «Фенербахче» бегал, смотрел на время и думал: «Блин, хоть бы это продолжалось как можно дольше». Хочется играть такие игры как можно чаще, атмосфера на стадионе — просто фантастика», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.

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