Круговой — о вратаре Брунея: меня бы отпустили из сборной России из-за свадьбы в день игры

Крайний защитник сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, пропустил ли бы он матч национальной команды из-за свадьбы, как это сделал вратарь Брунея. Напомним, вчера, 15 ноября, сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0.

— Вратарь сборной Брунея пропустил матч с Россией из-за свадьбы. Что бы вы поставили на первое место?

— Я бы переговорил с тренерским штабом. Думаю, меня бы отпустили, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила рекорд по количеству голов в одном матче. До этого национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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