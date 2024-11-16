ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: во сколько начнётся матч Суперлиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 26-го тура женской Суперлиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Смена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда набрала 65 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 62 очка и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 49 очков в 23 встречах.

В минувшем туре «Зенит» победил «Звезду-2005» со счётом 2:1. ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:0.

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