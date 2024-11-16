ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: во сколько начнётся матч Суперлиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 16 ноября, состоится матч 26-го тура женской Суперлиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Смена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.
Россия - Суперлига (ж) . 26-й тур
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда набрала 65 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 62 очка и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 49 очков в 23 встречах.
В минувшем туре «Зенит» победил «Звезду-2005» со счётом 2:1. ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:0.
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