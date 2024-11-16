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Дедушка Адамова — о голе внука: Арсен прибавляет в мудрости

Дедушка Адамова — о голе внука: Арсен прибавляет в мудрости
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Дедушка защитника «Ахмата» и сборной России Арсена Адамова Хайдар Алханов прокомментировал дебютный гол внука за национальную команду в товарищеском матче с Брунеем (11:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Для всех болельщиков каждый забитый гол как подарок. Для меня тем более, внук забил дебютный гол за сборную России! Все в душе думают, что команда не та, но надо играть со всеми. Рад также за Лечи Садулаева, потому что он был в академии, когда я ещё работал в «Ахмате». Арсен в этом сезоне повзрослел и выглядит лучше. Прибавляет в плане мудрости и в ментальном плане.

У сборной России безвыходное положение. Желательно было бы более сильного соперника иметь. Но все должны знать, что мы ещё живы!» – приводит слова Алханова Metaratings.

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