Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал игроков, способных стать лидерами сборной России в будущем

Аршавин назвал игроков, способных стать лидерами сборной России в будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто может стать лидером национальной команды после того, как она вернётся на международную арену.

«Возможно, и Батраков тоже сможет стать лидером, потому что он самый молодой, у него больше всех шансов. Не очень понятно, когда это возвращение будет — через год, пять или десять лет. Очень трудно предсказать, кто будет лидером на тот момент, но в целом, мне кажется, талантливые молодые футболисты и в этой сборной есть, и на подходе. Мусаев ещё заматереет и обрастёт мяском. Даня Козлов, думаю, со временем тоже войдёт в сборную. Богдан Москвичёв, но у нас с сильными вратарями перебор. Кто ещё? Коледин Юра», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 15 ноября, сборная России в товарищеском матче разгромила Бруней со счётом 11:0. Нападающий Тамерлан Мусаев и атакующий полузащитник Алексей Батраков забили по голу. 19 ноября российская команда встретится с Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    
Материалы по теме
Аршавин заявил, что Чалов мог оформить пента-трик в матче со сборной Брунея

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android