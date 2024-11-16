Аршавин назвал игроков, способных стать лидерами сборной России в будущем

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто может стать лидером национальной команды после того, как она вернётся на международную арену.

«Возможно, и Батраков тоже сможет стать лидером, потому что он самый молодой, у него больше всех шансов. Не очень понятно, когда это возвращение будет — через год, пять или десять лет. Очень трудно предсказать, кто будет лидером на тот момент, но в целом, мне кажется, талантливые молодые футболисты и в этой сборной есть, и на подходе. Мусаев ещё заматереет и обрастёт мяском. Даня Козлов, думаю, со временем тоже войдёт в сборную. Богдан Москвичёв, но у нас с сильными вратарями перебор. Кто ещё? Коледин Юра», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 15 ноября, сборная России в товарищеском матче разгромила Бруней со счётом 11:0. Нападающий Тамерлан Мусаев и атакующий полузащитник Алексей Батраков забили по голу. 19 ноября российская команда встретится с Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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Сколько стоят молодые футболисты: