Роналду заявил, что покинет сборную Португалии спонтанно

39-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в национальной команде.

«Когда я решу покинуть национальную команду, сделаю это спонтанно, но обдуманно. Никаких предварительных заявлений не будет», — приводит слова Роналду Mirror.

Нападающий дебютировал в составе сборной Португалии в 2003 году. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился 135 голами и 45 результативными передачами. В этих встречах Роналду получил 32 жёлтые карточки. В 2016 году футболист в составе португальской национальной команды выиграл чемпионат Европы.

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