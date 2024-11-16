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Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович: матчи с Брунеем — это странно

Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович: матчи с Брунеем — это странно
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Экс-игрок «Оренбурга» и действующий защитник «Маккаби» из Петах-Тиквы Ренато Гойкович прокомментировал прошедший накануне товарищеский матч между национальными командами России и Брунея (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«На данном этапе у сборной России нет других соперников, так что приходится играть с Брунеем. В этих условиях это нормально. Наверное, сборная России использовала уже всех соперников, с которыми могла бы сыграть, которые согласились бы. Но в любом случае нужно собирать команду. Возможно, через какое-то время все эти события закончатся и должна быть готова команда, способная сыграть на чемпионате Европы или другом турнире. Но матчи с Брунеем, конечно, это странно», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

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