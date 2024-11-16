Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович: матчи с Брунеем — это странно

Экс-игрок «Оренбурга» и действующий защитник «Маккаби» из Петах-Тиквы Ренато Гойкович прокомментировал прошедший накануне товарищеский матч между национальными командами России и Брунея (11:0).

«На данном этапе у сборной России нет других соперников, так что приходится играть с Брунеем. В этих условиях это нормально. Наверное, сборная России использовала уже всех соперников, с которыми могла бы сыграть, которые согласились бы. Но в любом случае нужно собирать команду. Возможно, через какое-то время все эти события закончатся и должна быть готова команда, способная сыграть на чемпионате Европы или другом турнире. Но матчи с Брунеем, конечно, это странно», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».