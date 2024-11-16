Агент Дэвиса прокомментировал слухи о переходе игрока в «Реал»

Агент Недал Хуосе, представляющий интересы 24-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, отреагировал на информацию, что его клиент имеет договорённость с мадридским «Реалом» о переходе грядущим летом в качестве свободного агента.

«Это неправда. Несмотря на то что у Альфонсо есть много вариантов, мы не достигли соглашения ни с одним клубом.

Продление контракта с «Баварией»? Это также является одним из вариантов. Любая информация, предполагающая обратное, неверна», — приводит слова Хуосе Sport.es.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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