Валерий Газзаев высказался о результате матча сборной России с Брунеем

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал прошедший накануне матч национальной команды со сборной Брунея (11:0).

«Россия в рейтинге ФИФА занимает 34-е место, а сборная Брунея — 189-е место. Вот вам и результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что сборная России побила рекорд по количеству забитых мячей. Ранее национальная команда забила девять голов в 2019 году в рамках отборочного матча на Евро-2020 в игре со сборной Сан-Марино.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА.