Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Пальцев: 2024 год — самый успешный в моей карьере на данный момент

Игрок сборной России Пальцев: 2024 год — самый успешный в моей карьере на данный момент
Комментарии

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев считает, что 2024 год является самым успешным в его карьере на текущий момент.

«В этом году я попал сборную России, наверное, 2024-й — самый успешный в моей карьере на данный момент. Но в будущем такие будут ещё», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

23-летний футболист дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. В той игре подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0. Пальцев провёл на поле 56 минут. Вчера, 15 ноября, защитник отыграл полный матч с Брунеем (11:0).

Материалы по теме
Защитник сборной России Пальцев: с Брунеем была цель побить рекорд матча с Сан-Марино

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android