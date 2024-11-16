Игрок сборной России Пальцев: 2024 год — самый успешный в моей карьере на данный момент

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев считает, что 2024 год является самым успешным в его карьере на текущий момент.

«В этом году я попал сборную России, наверное, 2024-й — самый успешный в моей карьере на данный момент. Но в будущем такие будут ещё», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

23-летний футболист дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. В той игре подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0. Пальцев провёл на поле 56 минут. Вчера, 15 ноября, защитник отыграл полный матч с Брунеем (11:0).

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