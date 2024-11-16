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Сборная Сирии сыграет с Россией без семи основных футболистов

Сборная Сирии сыграет с Россией без семи основных футболистов
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В пресс-службе Федерации футбола Сирии заявили, что национальная команда сыграет в товарищеском матче со сборной России, который состоится 19 ноября, без семи ключевых футболистов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и приём хороший, но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», — приводит слова пресс-службы Федерации футбола Сирии ТАСС.

Матч Россия — Сирия пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина разгромили брунейскую национальную команду со счётом 11:0. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». В матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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