Тренеру сборной Мексики разбили голову пивной банкой

Тренер национальной команды Мексики Хавьер Агирре получил рассечение головы из-за прилетевшей с трибун пивной банки. Инцидент произошёл во время матча 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ с командой Гондураса (0:2).

«Ничего, ничего, это футбол. Гондурас заслужил победу, он был лучше нас в некоторых аспектах, мне ничего не остаётся, кроме как поздравить их и попытаться поднять дух моей команды. Другое дело, что нет смысла даже упоминать об этом инциденте, потому что это футбол, а я не из тех, кто жалуется», — приводит слова Агирре ESPN.

Позднее федерация футбола Мексики потребовала, чтобы Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) предприняла немедленные и решительные действия в связи с инцидентом.