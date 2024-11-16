Жирков объяснил, чем обусловлены неудачные результаты сборной Казахстана при Черчесове

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, с чем связаны неудачные результаты казахстанской национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Как мне говорят, он просматривает игроков в чемпионате. Он работает первый год, больше смотрит игроков. Думаю, что его основная задача всё‑таки — выйти на чемпионат мира», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

61-летний специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана минувшим летом. За этот период казахстанская национальная команда под его руководством провела пять матчей в Лиге наций УЕФА. В этих встречах подопечные Черчесова четыре раза уступили и один раз сыграли вничью. После пяти туров группового этапа Лиги наций сборная Казахстана набрала одно очко и располагается на четвёртой строчке в квартете 3 Лиги В.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: