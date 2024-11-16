Аморим рассказал, над чем он начнёт работать в «Манчестер Юнайтед» с самого первого дня

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил аспект, над которым он начнёт работать в первую очередь после прихода в команду.

«Самое важное для меня — это идентичность. Поэтому с самого первого дня мы будем работать над нашей идентичностью, начиная с первой игры. Как играть, бить по мячу — это мелочи. Так что, если мне нужно назвать что-то одно, то моя первая и главная цель — это идентичность», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 11 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 13-е место.

Материалы по теме Криштиану Роналду обратился к «Манчестер Юнайтед» после назначения Рубена Аморима

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: