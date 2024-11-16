Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: приедет ли Сирия на матч со сборной России с футболистами?

Александр Мостовой: приедет ли Сирия на матч со сборной России с футболистами?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сирии. Накануне стало известно, что сборная Сирии приедет в Волгоград без семи ключевых игроков.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как относитесь к тому, что Сирия приезжает на матч с Россией без семи ключевых игроков?
— После матча с Брунеем мне уже удивляться нечему. Приедут ли они вообще с футболистами? Бруней-то приехал без футболистов, если судить по увиденному. Серьёзно к таким матчам относиться нельзя. Как футбольным людям относиться к этому? Выпусти сейчас на поле ребят с Матча легенд — мы выиграем 10:0, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Материалы по теме
Алдонин отреагировал на решение провести матч Россия — Сирия в Волгограде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android