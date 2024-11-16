Александр Мостовой: приедет ли Сирия на матч со сборной России с футболистами?

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Сирии. Накануне стало известно, что сборная Сирии приедет в Волгоград без семи ключевых игроков.

— Как относитесь к тому, что Сирия приезжает на матч с Россией без семи ключевых игроков?

— После матча с Брунеем мне уже удивляться нечему. Приедут ли они вообще с футболистами? Бруней-то приехал без футболистов, если судить по увиденному. Серьёзно к таким матчам относиться нельзя. Как футбольным людям относиться к этому? Выпусти сейчас на поле ребят с Матча легенд — мы выиграем 10:0, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.