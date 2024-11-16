Мартинес объяснил, за счёт чего Роналду продолжает показывать высокую результативность

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о высокой результативности 39-летнего нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду после матча 5-го тура группового этапа Лиги наций с Польшей (5:1), в котором он оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Важно, что его ответственный подход к тренировкам даёт результат. Он дисциплинирован и много работает, поэтому Роналду продолжает делать то, что он делает на самом высоком уровне в мировом футболе, — забивать голы», — приводит слова Мартинеса O Jogo.

Всего в нынешнем сезоне 39-летний нападающий забил 15 голов за клуб и сборную.

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