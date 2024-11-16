Тихий: Удальцов хочет делать свои трансферы в «Пари НН», но клеветать о себе не позволю

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий прокомментировал свой уход из клуба.

— Александр Удальцов говорит, что ты проигрывал конкуренцию другим защитникам.

— Даже не знаю, как это комментировать. Смешно это слышать от человека, который летом организовывал сборы и видел, что я играл все матчи. Я от звонка до звонка прошёл все сборы, не пропустил ни минуты тренировочного процесса. И пока не травмировался, я все игры чемпионата начинал в стартовом составе. Что значит «проиграл конкуренцию»? Я четыре матча сыграл: два проиграли, а потом два выиграли. После моего ушиба и болезни я не провёл вообще ни одной тренировки! После выздоровления меня отправили на так называемый индивидуальный план тренировок — проще говоря, обычные пробежки. Спасибо медицинскому штабу, который в тот момент за меня взялся. Ни тренер, ни кто-либо другой со мной не занимался. Видимо, Удальцов что-то путает или о каком-то другом человеке говорит. Для всех, кто знаком с ситуацией, это звучит смешно.

Не хотел об этом говорить, но, раз зашла такая тема, задам Александру встречный вопрос: может, дело в пролонгации Тихого? У меня в контракте были прописаны условия автоматического продления контракта. Смею предположить, что они просто не хотели этого. Понимаю, что у нового спортивного блока были свои планы на трансферы. Очевидно, я в них не вписывался. Окей, но тогда говорите правду, а не рассказывайте сказки про конкуренцию. Где я её мог проиграть, в тренажёрном зале? Мне после болезни банально не дали играть. Я не сужу Удальцова за то, что он хочет делать свои трансферы, но клеветать о себе не позволю. Я не припомню, где бы я вообще проиграл конкуренцию. Достаточно открыть статистику, чтобы понять это, — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, о расторжении контракта между «Пари НН» и Дмитрием Тихим стало известно вчера, 15 ноября. Сообщается, что решение было принято по обоюдному соглашению сторон.