Дмитрий Тихий: Юран и в «Спартаке» дал бы результат

Экс-футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о методах работы бывшего тренера клуба Сергея Юрана.

— В своей презентации по прошлому сезону новый спортивный директор одной из причин весенних неудач назвал устаревшие методы Юрана. Интересно твоё мнение как футболиста о такой оценке.

ー У каждого человека есть своё мнение, каждый может что-то сказать, это понятно. Не знаю, какие были причины у Александра Удальцова так говорить. Но ему на «Чемпионате» чётко и по фактам ответил Сергей Николаевич.

Я не раз говорил о нём как хорошем тренере. Есть правильная фраза: говорят результаты. Про Юрана нельзя сказать, что он не давал результатов со «Спартаком» или ЦСКА. Они их просто не тренировал ещё, как и другие топ-клубы. А если бы тренировал «Спартак», я уверен, что он дал бы там результат. Он решал задачи с теми командами, с которыми работал. Как можно сказать, что его методы устарели или что-то ещё?

Как сказал мне один человек: я понимаю, что футбол прогрессирует и так далее. Но велосипед уже давно придуман. Зачем выдумывать его заново? Если бы методы Юрана устарели, наверное, мы бы не выдали такую осень 2023-го. Я считаю, что он выжал хороший результат из того, что у него было. Он и в «Химках» не раз доказывал свою состоятельность. Там, где ему давали возможность, он демонстрировал то, что может. Человек не раз спасал команды — как вообще такое можно говорить? Для меня это звучит странно.

Если у Карло Анчелотти что-нибудь не получается в «Реале», давайте скажем, что его методы устарели. Но это же прозвучит смешно! Даже у Анчелотти может случиться провал — это же не означает, что его методы устарели. У него огромный бэкграунд, опыт. И на дистанции он это всегда доказывает. Назовите мне тренера со стопроцентным показателем. Нет таких — в России уж точно. Даже «Зенит» иногда оступается. Со всеми бывает, мы все люди, и каждый допускает какие-то ошибки. Это нормально. Но результаты Юрана в любом случае говорят сами за себя.

А у Александра Удальцова методы какого-то палача. Выгонять травмированных ребят из клуба посреди сезона — вот это топовый метод работы! Я сейчас даже не о себе говорю. Может, стоит о своих методах подумать, прежде чем говорить гадости о других людях? — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.