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«Чайка» в своём фан-шопе продаёт место в команде на сборах за 249 999 рублей

«Чайка» в своём фан-шопе продаёт место в команде на сборах за 249 999 рублей
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Футбольный клуб «Чайка», выступающий в Мелбет Первой лиге, в своём фан-шопе продаёт место в команде на сборах за сумму в 249 999 рублей.

Также клуб предлагает возможность принять участие в тренировке с командой за 20 тыс. рублей. За сумму в 50 тыс. рублей желающие смогут отправиться с подопечными Евгения Калешина на выезд. Это предложение включает в себя трансфер, проживание, питание в отеле с игроками «Чайки», посещение матча.

Фото: Фан-шоп футбольного клуба «Чайка»

Кроме того, за 50 тыс. рублей тренерский штаб клуба из Песчанокопского готов провести занятие для желающей команды. Заплатив 5 тыс. рублей, можно позвонить главному тренеру «Чайки», чтобы узнать «настроение в команде и последние новости».

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