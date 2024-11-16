Тихий: я просил Гончаренко дать мне шанс, но он сказал, что в этой ситуации бессилен

Экс-игрок «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о своём отлучении от тренировок клуба и разрыве контракта.

«Я думаю, что это было совместное решение спортивного блока с тренером. Чьё в большей степени, я не знаю. Когда мне объявили об этом, я спросил у главного: «Михалыч, что происходит? Почему так? Я же только после болезни, не было претензий». Гончаренко дал понять, что так решил спортивный блок. Меня это удивило.

Летом у меня было предложение. Причём от команды повыше, на лучшие финансовые условия. Я сам пошёл к спортивному блоку, спросил, могу ли получить бесплатный трансфер. На что мне ответили: «Нет, у тебя контракт. Ты игрок стартового состава, тренер и мы на тебя рассчитываем». После разговора с Гончаренко я снова обратился к спортивному директору, напомнил о летнем разговоре. И услышал, что… это не они, а главный тренер так решил!

Мне не запрещали появляться на базе, ни в чём не ограничивали — только от общей группы отцепили. У каждого свои догадки насчёт причин. Их может быть много. Но мне эта история сложно далась. Ты играешь, всё хорошо, а потом — раз — травма и болезнь. Но так бывает, все болеют. Я пропустил из-за ангины месяц-полтора, но это же не от меня зависит. Я не сам сломался. Я просил нового тренера дать мне шанс: «Дайте время доказать — неделю, десять дней. Хоть посмотрите на меня!» Хотя Гончаренко столько лет в РПЛ — вдоль и поперёк меня знает. Виктор Михайлович сказал, что не может этого позволить — бессилен здесь», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.