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Тихий: Илича из «Пари НН» уволили не с бухты-барахты, к этому готовились, ждали момента

Тихий: Илича из «Пари НН» уволили не с бухты-барахты, к этому готовились, ждали момента
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался об отставке бывшего главного тренера клуба Саши Илича.

«Я не могу утверждать на 100%, но к этому как будто готовились заранее. Не думаю, что взяли и уволили вот так с бухты-барахты. Там же не было пяти поражений кряду, чтобы надо было резко что-то предпринимать. Поэтому, наверное, вся эта история как-то планировалась. Возможно, ждали момента. Как и со мной. Ведь ещё летом писали, что ряд игроков, включая меня, должны были уйти. Может быть, и с тренером так же готовились», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, об увольнении Саши Илича стало известно в начале октября текущего года. Специалист возглавлял «Пари НН» пять месяцев. За это время клуб успел провести 22 матча (14 поражений, четыре ничьих, четыре победы).

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