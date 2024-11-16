Ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в Англии — talkSPORT

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить «Ковентри», выступающий в английском Чемпионшипе. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, нидерландский специалист уже подал заявку на работу в «Ковентри».

После 15 туров Чемпионшипа «Ковентри» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 17-е место. Ван Нистелрой пришёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом в качестве ассистента тренера. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов».

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