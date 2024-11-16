Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в Англии — talkSPORT

Ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в Англии — talkSPORT
Комментарии

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой может возглавить «Ковентри», выступающий в английском Чемпионшипе. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, нидерландский специалист уже подал заявку на работу в «Ковентри».

После 15 туров Чемпионшипа «Ковентри» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 17-е место. Ван Нистелрой пришёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом в качестве ассистента тренера. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов».

Материалы по теме
Ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в «Бëрнли»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android