Игрок сборной России Пальцев: хочется пожелать удачи Брунею в матче с «Краснодаром»

Игрок сборной России Валентин Пальцев в шутку пожелал удачи сборной Брунея в матче с «Краснодаром». Накануне между национальными командами России и Брунея состоялся товарищеский матч (11:0). Игра проходила в Краснодаре.

«У Брунея вроде следующая игра с «Краснодаром». Хочется пожелать им удачи (улыбается). Не знаю, сколько они пропустят. Может быть, больше, а может, и меньше», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В товарищеской встрече с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.