«Винисиус Жуниор. Золотой мяч. Бесспорно». Болельщики Венесуэлы пришли на матч с плакатом

Болельщики сборной Венесуэлы во время отборочного матча на ЧМ-2026 со сборной Бразилии (1:1) развернули плакат в поддержку полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Во время игры болельщики национальной команды Венесуэлы показали плакат с надписью: «Винисиус Жуниор. «Золотой мяч». Бесспорно».

Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/2024 получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. На втором месте оказался Винисиус Жуниор. После этого на церемонии вручения «Золотого мяча» и ряда других наград по итогам прошедшего сезона от France Football не было ни одного представителя «Реала».

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).