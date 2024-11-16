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«Винисиус Жуниор. Золотой мяч. Бесспорно». Болельщики Венесуэлы пришли на матч с плакатом

«Винисиус Жуниор. Золотой мяч. Бесспорно». Болельщики Венесуэлы пришли на матч с плакатом
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Болельщики сборной Венесуэлы во время отборочного матча на ЧМ-2026 со сборной Бразилии (1:1) развернули плакат в поддержку полузащитника мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Бразилия
0:1 Рафинья – 43'     1:1 Сеговия – 46'    
Удаления: Гонсалес – 89' / нет

Во время игры болельщики национальной команды Венесуэлы показали плакат с надписью: «Винисиус Жуниор. «Золотой мяч». Бесспорно».

Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/2024 получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. На втором месте оказался Винисиус Жуниор. После этого на церемонии вручения «Золотого мяча» и ряда других наград по итогам прошедшего сезона от France Football не было ни одного представителя «Реала».

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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