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Осимхен не исключает возможности продолжения карьеры в «Галатасарае» — Плеттенберг

Осимхен не исключает возможности продолжения карьеры в «Галатасарае» — Плеттенберг
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25-летний нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в нынешнем сезоне за «Галатасарай» на правах аренды, не исключает возможности перехода в турецкий гранд на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, нигерийскому футболисту комфортно в Стамбуле, ему нравится быть любимцем болельщиков. Также у Осимхена много друзей в команде. В свою очередь, «Галатасарай» прилагает серьёзные усилия с целью оставить нападающего в клубе грядущим летом.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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