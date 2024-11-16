Президент Федерации футбола Брунея раскрыл часть трат РФС на организацию матча сборной

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф рассказал, какие, в частности, траты взял на себя Российский футбольный союз (РФС) при организации товарищеского матча между национальными командами (11:0).
«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А ещё есть размещение в отеле, питание, переезды», — приводит слова Юсоффа «РИА Новости».
В товарищеской встрече с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
- 16 ноября 2024
-
12:36
-
12:31
-
12:27
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:17
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:38
-
11:30
-
11:20
-
11:11
-
11:08
-
11:06
-
11:00
-
10:40
-
10:39
-
10:21
-
10:21
-
10:11
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
09:16
-
09:05