Президент Федерации футбола Брунея раскрыл часть трат РФС на организацию матча сборной

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф рассказал, какие, в частности, траты взял на себя Российский футбольный союз (РФС) при организации товарищеского матча между национальными командами (11:0).

«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А ещё есть размещение в отеле, питание, переезды», — приводит слова Юсоффа «РИА Новости».

В товарищеской встрече с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.