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Президент Федерации футбола Брунея раскрыл часть трат РФС на организацию матча сборной

Президент Федерации футбола Брунея раскрыл часть трат РФС на организацию матча сборной
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Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф рассказал, какие, в частности, траты взял на себя Российский футбольный союз (РФС) при организации товарищеского матча между национальными командами (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А ещё есть размещение в отеле, питание, переезды», — приводит слова Юсоффа «РИА Новости».

В товарищеской встрече с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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