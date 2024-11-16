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Юрий Жирков: вызвал бы Дзюбу в сборную? Смотря сколько денег он мне даст

Юрий Жирков: вызвал бы Дзюбу в сборную? Смотря сколько денег он мне даст
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, вызвал ли бы он нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду, если бы занимал должность её главного тренера.

«Смотря сколько денег он мне даст (улыбается). Его можно вызывать, но при одном условии – все его голы в статистику не будут идти, чтоб рекорд никакой не побил», – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России, чтобы у него появилась возможность забить гол за неё. На текущий момент лучшими бомбардирами в истории российской национальной команды являются нападающий «Акрона» и бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков, каждый из которых забил по 30 мячей.

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