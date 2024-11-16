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Аморим не считает, что молодость команды служит оправданием для результатов «МЮ»

Аморим не считает, что молодость команды служит оправданием для результатов «МЮ»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нынешняя команда «красных дьяволов» способна добиваться результатов, несмотря на молодость её состава.

«Я не хочу говорить, что нам нужно время только потому, что мы молодая команда. Они готовы. Эти игроки готовы справляться с требованиями, предъявляемыми к футболистам «Манчестер Юнайтед». Они должны быть готовы [к трудностям], раз находятся здесь», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 11 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 13-е место.

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