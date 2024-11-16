Дмитрий Тихий: за глаза говорили, что я футболист Юрана. Но я и у Илича все матчи играл!

Экс-игрок «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о взаимоотношениях с бывшими тренерами клуба Сергеем Юраном и Сашей Иличем.

«Некоторые ведь за глаза говорили, что я футболист Юрана и только поэтому играл при нём. Я уважаю Сергея Николаевича как тренера. Только слова благодарности ему за доверие. Но, я думаю, он подтвердит, что я всегда отдавался по максимуму на тренировках и играх. Окей, кто-то может не поверить мне только потому, что мы давно знакомы. Тогда спросите у иностранца, который пришёл вместо Юрана. Мы же с ним не были знакомы! Но я и у Илича все игры играл. Почему? Потому что доказал. Дружба дружбой, отношения отношениями, но футболист должен на поле всё доказывать здесь и сейчас. Раньше у меня была возможность это делать. А потом её не стало», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.