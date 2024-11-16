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Дмитрий Тихий назвал главную причину весенних неудач «Пари НН»

Дмитрий Тихий назвал главную причину весенних неудач «Пари НН»
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, в чём была причина весенних неудач клуба.

«Мы очень уверенно прошли осень: по-моему, 24 очка набрали. Сколько сейчас у команды? 15? Да, три игры ещё в запасе, но все достаточно тяжёлые. Я на 100% желаю команде только побед и всего самого хорошего. Но, если объективно, сложно будет повторить прошлую осень по очкам.

Зимой руководство клуба вместе с главным тренером провели селекцию. И всё было хорошо, приехали ребята, которые должны были усилить команду. Мы удачно стартанули весной: сыграли вничью и выиграли на выезде у «Рубина». Но потом пошли травмы. Реально тяжёлые травмы, которые и подкосили команду. Особенно болезненной оказалась потеря Майга Мамаду.

Опорная зона несколько лет строилась и держалась на этом человеке. Думаю, это один из ключевых факторов, который пошатнул результаты. В команде не должно быть такого, что от одного игрока зависит результат. Но не всё так просто. Совокупность факторов произошла, и поэтому команда сбавила после паузы на сборные. Ситуация была тяжёлая. Но ребята и руководители молодцы. Когда казалось, что всё рассыпается, они удержали, сохранили команду. А дальше я могу рассказать только о тех четырёх матчах, в которых принял непосредственное участие», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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