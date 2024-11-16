«Все ошибаются». Дмитрий Комбаров — о конфликте Карпина с комментаторами

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о конфликте главного тренера сборной России Валерия Карпина с комментаторами.

«Я не видел конфликта Карпина с комментаторами. Наверное, все делают ошибки. Мы на поле делаем ошибки, как тренеры иногда делаем ошибки, судьи ошибаются, комментаторы тоже. Все ошибаются. Вопрос в том, насколько это глобальная ошибка или насколько это масштабно. Футбол смотрю со звуком, иногда без. Комментаторов у меня любимых нет», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Карпин жёстко высказался о работе российских комментаторов. Специалист признался, что его раздражают оценочные мнения и обычно он выключает звук, когда смотрит футбол.