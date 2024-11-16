«Бавария» поборется с «Барселоной» за подписание звезды Лиги 1 — Плеттенберг

«Бавария» включила в список своих интересов 24-летнего нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководству мюнхенского клуба нравится футбол, демонстрируемый канадским футболистом. Кроме того, его контракт с «Лиллем» истекает летом 2025 года, из-за чего появляется возможность подписать его в качестве свободного агента.

Подчёркивается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы многие ведущие европейские клубы. В частности, ранее в СМИ появлялись сведения, что на Дэвида активно претендует «Барселона».

В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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