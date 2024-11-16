Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гойкович: Дзюба показался мне хорошим парнем, говорит всё, что думает

Гойкович: Дзюба показался мне хорошим парнем, говорит всё, что думает
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба хороший игрок, но я считаю, что он мог сделать ещё лучшую карьеру, чем в итоге получилось. Он за границей не играл, только в конце в «Адана Демирспор» полгода. Мы с ним успели познакомиться на поле, разговаривали. Он показался мне хорошим парнем. Говорит всё, что думает. У каждого человека есть своё мнение про всех, просто обычно люди не говорят, как Дзюба», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Гойкович играл за «Оренбург» с 2020 по 2024 год. Он сыграл 99 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

Материалы по теме
Ренато Гойкович: Слишкович — хороший парень, но ему будет тяжело

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android