Гойкович: Дзюба показался мне хорошим парнем, говорит всё, что думает

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба хороший игрок, но я считаю, что он мог сделать ещё лучшую карьеру, чем в итоге получилось. Он за границей не играл, только в конце в «Адана Демирспор» полгода. Мы с ним успели познакомиться на поле, разговаривали. Он показался мне хорошим парнем. Говорит всё, что думает. У каждого человека есть своё мнение про всех, просто обычно люди не говорят, как Дзюба», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Гойкович играл за «Оренбург» с 2020 по 2024 год. Он сыграл 99 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

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