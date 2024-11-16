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Ролан Гусев — об игре Тюкавина: у него затишье перед бурей. Скоро начнёт забивать

Ролан Гусев — об игре Тюкавина: у него затишье перед бурей. Скоро начнёт забивать
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Помощник главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре нападающего Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«У Тюкавина затишье перед бурей. Костя скоро разразится голами, и всё у него будет хорошо. Ему все помогают на тренировках. Ничего страшного не происходит. Он хорошо тренируется, у него есть моменты. В ближайшее время он начнёт забивать», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

Отметим, что по результатам прошедших 15 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Тюкавин отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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