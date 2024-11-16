Экс-игрок «Реала» Лаудруп: невозможно, чтобы Мбаппе требовалось 10 моментов, чтобы забить

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Барселоны» Микаэль Лаудруп высказался о реализации нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне.

«Мбаппе может играть лучше или хуже, но в глазах общественности он лучший нападающий в мире, поэтому не может быть такого, что ему нужно было так много моментов, чтобы забить гол. Мы видели подобное [плохую реализацию Мбаппе] в матчах с «Миланом» и «Барселоной». Не может быть правдой то утверждение, что Мбаппе нужно 10 моментов, чтобы забить пару голов, учитывая его уровень мастерства», — приводит слова Лаудрупа Sport.es со ссылкой на Viaplay.

В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

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